Source: Russia Federal Space

#ОРКК16.04.2020 14:53

Предприятия Роскосмоса получили разрешение на выпуск аппаратов ИВЛ

В рамках обострения эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом COVID-19, Объединённая ракетно-космическая корпорация совместно с Концерном «Аксион» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новейший аппарат искусственной вентиляции легких, который предназначен для применения в машинах скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Благодаря конструктивному взаимодействию ОРКК и Концерна «Аксион» с Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения («Росздравнадзор») оформление регистрационного удостоверения на новый аппарат удалось осуществить в кратчайшие сроки, что позволит уже в ближайшее время поставить аппарат ИВЛ потребителям.

Свою заинтересованность в закупке аппаратов ИВЛ Концерна «Аксион» уже выразил ряд регионов России, а также ряд министерств и ведомств. Уже летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн «Аксион» планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц.

MIL OSI