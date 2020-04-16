Source: Russia Federal Space

РКК Энергия. «Прогресс МС-14» состыкован с переходным отсеком – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-14#МКС

16.04.2020 12:46

«Прогресс МС-14» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции.

В соответствии с графиком специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени носителя. ПхО входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Прогресса» в бортовую систему управления ракеты «Союз-2.1а».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с космодрома Байконур.

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