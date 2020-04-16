Совещание по вопросам развития строительной отрасли

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, Министр транспорта Евгений Дитрих, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр финансов Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Анна Попова, генеральный директор ПАО «Мостотрест» Владимир Власов, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Начинаем работать.

Мы продолжаем серию совещаний по ключевым, базовым отраслям, которые определяют динамику развития национальной экономики, обеспечивают занятость, доходы миллионов наших граждан.

Сегодня в центре внимания будет строительный комплекс. От его эффективной, ритмичной работы зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны.

И конечно, мы это знаем, стройка – отрасль, в целом замыкающая на себя большое количество предприятий: крупных, средних, малых компаний из смежных секторов, таких как производство стройматериалов, техники, металлургия, деревообработка, химия и так далее. Это очевидные вещи, но их обязательно надо учитывать, принимая наши решения по строительному сектору.

В сегодняшнем обсуждении участвуют руководители ряда строительных компаний России. Уважаемые коллеги, прошу вас рассказать о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются ваши организации, поставщики, ваши подрядчики, как идёт работа в нынешней непростой обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Обращаюсь сейчас и к руководителям регионов. При проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах. Прошу принимать здесь гибкие решения, находить баланс. И это можно, как говорят специалисты, – для этого нужно только строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты.

Тем более что, как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них – это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом. Мы с вами это хорошо знаем. Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам.

Также понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать. Поэтому сразу скажу: мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

Это то, о чём хотел бы сказать в начале, уважаемые коллеги.

Сейчас хочу предоставить слово представителям строительного бизнеса, другим коллегам, которые собрались на это совещание. А потом подведём итоги. Прошу вас.

Продолжение следует.

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