С. Белоусов: Ежедневный мониторинг продовольственных рынков важен для сохранения цен на сельскохозяйственное сырье и готовую продукцию

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно гарантировать бесперебойные поставки продуктов питания для населения и не допустить создания искусственного дефицита социально-значимых товаров, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края заметил, что в условиях противоэпидемических мер, которые вводятся на уровне субъектов Федерации важно гарантировать бесперебойные поставки продуктов питания для населения и не допустить создания искусственного дефицита социально значимых товаров.

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В этой связи, считает сенатор, деятельность региональных штабов по контролю ситуации на продовольственных рынках в режиме ежедневного мониторинга цен и запасов необходимых продуктов сегодня крайне важна для обеспечения стабильной работы предприятий АПК, сохранения цен на сельскохозяйственное сырье и на готовую продукцию.

Сергей Белоусов сообщил, что в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости в Алтайском крае на постоянной основе осуществляется мониторинг товарных запасов и розничных цен в отношении 32 продовольственных и 20 непродовольственных товаров. Несмотря на то, в апреле отметилось сезонное увеличение розничной стоимости отдельной плодоовощной продукции и яблок, в крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на картофель, масло подсолнечное, яйца куриные, куры охлажденные мороженые, лук репчатый, соль поваренную пищевую, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, пшено.

Наблюдаемые продовольственные товары представлены в розничной сети края в ассортименте, товарные запасы ритейлерами пополняются на регулярной основе

По данным мониторинга, наблюдаемые продовольственные товары представлены в розничной сети края в ассортименте, товарные запасы ритейлерами пополняются на регулярной основе. Запасы по скоропортящимся продуктам составляют от 2 дней и до 209 дней по товарам с длительным сроком хранения.

В настоящее время, отмечает сенатор, на предприятиях перерабатывающей и пищевой отрасли края сырьевых ресурсов достаточно, на региональном рынке отмечается стабильный уровень потребительского спроса. «Однако, попытки явного завышения цен на продукты, в том числе, через создание искусственного дефицита отдельных категорий продовольственных товаров, нужно пресекать своевременно, исключать в этом смысле любые злоупотребления со стороны ретейлеров», — подчеркнул законодатель.

Сергей Белоусов также добавил, что профильный Комитет Совета Федерации активно включился в рабо ту, которая проводится Министерством сельского хозяйства России по мониторингу и прогнозированию продовольственной безопасности страны.

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