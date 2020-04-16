Юрий Маневич: «Вопрос консолидации электросетевого хозяйства требует скорейшего решения»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в рамках совещания Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию» рассказал об основных инициативах министерства в этом направлении.

Юрий Маневич затронул темы долгосрочного тарифного регулирования, введения эталонных тарифов, дифференциации электросетевых тарифов и оплаты сетевого резерва. Заместитель Министра подчеркнул, что важным вопросом, который требует скорейшего решения, является консолидация электросетевого хозяйства.

«Крупная системообразующая сетевая компания в регионе должна иметь возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей: бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в конкретном регионе необходимую социальную ответственность. Такая возможность включения в инвестиционную программу расходов на приобретение электросетевых активов должна быть предусмотрена», – сообщил Юрий Маневич.

Одной из тем обсуждения на совещании стали предложения по источникам финансирования нерыночных надбавок к цене мощности на оптовом рынке. Заместитель Министра энергетики поддержал предложения, озвученные Минэкономразвития.

«Мы, конечно же, должны определиться, какую часть нерыночных надбавок мы можем постепенно снять с нашего потребителя», – прокомментировал Юрий Маневич.

15.04.2020

Москва, 15 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о динамике потребления электроэнергии в условиях ограничений, принятых в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

30.03.2020

Системный оператор Единой энергетической системы подвел итоги четвертого отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке в рамках пилотного проекта, проводимого на основании постановления Правительства РФ № 287 от 20.03.2019.

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