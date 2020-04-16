Ю. Федоров: Необходимо повышать прозрачность, обоснованность и справедливость тарифов на электроэнергию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросам совершенствования государственного регулирования цен на электрическую энергию.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в формате видеоконференции совещание на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию».

В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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По словам Юрия Федорова, происходящие события диктуют необходимость говорить не только о развитии и повышении инвестиционной привлекательности отраслей ТЭК, но и о сохранении текущих темпов работы, надежности и качества энергоснабжения всех потребителей, доступности энергоресурсов предприятиям малого и среднего бизнеса. «Сегодня вызывает опасение риск возникновения неплатежей от потребителя к генерации по всей цепочке».

Снижается потребление электроэнергии промышленными потребителями, возрастает потребление населением. В связи с этим стоит обратить особое внимания на перекрестное субсидирование в электроэнергетике

Снижение спроса на фоне общемировой рецессии и меры по профилактике распространения коронавируса не могут не накладывать отпечаток на изменения в структуре электропотребления, отметил сенатор. «Пока не критичные, но они есть. Снижается потребление электроэнергии промышленными потребителями, возрастает потребление населением. В связи с этим стоит обратить особое внимания на перекрестное субсидирование в электроэнергетике».

Сенатор напомнил, что Совет Федерации неоднократно обращал внимание на необходимость разработки комплекса мер по ликвидации этой «болезни» нашей экономики. «Сегодня этот вопрос стал еще более актуален. Не случайно эта тема поднималась Председателем СФ в ходе встречи членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ».

Другая проблема, это возможное сокращение инвестиционных программ, отметил Юрий Федоров. По его мнению, к этой теме необходимо отнестись со всем возможным вниманием, особенно в контексте подготовки к следующему отопительному периоду. «Здесь существуют нормативные и методологические проблемы».

Отдельной темой, сказал сенатор, стоит приближающийся срок изменения тарифов. «Мы понимаем, что тарифные решения у нас принимаются по формуле «инфляция минус», что обоснованно. Однако инфляционные процессы сегодня не такие, как планировалось. Нужно приложить все усилия для поддержания и сохранения платежеспособного спроса».

Все эти вопросы актуализировались в условиях пандемии, подчеркнул сенатор. При этом он обратил внимание и на те проблемы, которые поднимались ранее и которые требуют решения, в том числе и в сфере законодательства, для того, чтобы в системе тарифообразования был наведен порядок, повысилась прозрачность, обоснованность и справедливость тарифов. «Это перекрестное субсидирование, региональная дифференциация тарифов, увеличение доли регулируемых механизмов, разного рода надбавки, проблема неиспользуемых резервов мощности».

Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Юрий Федоров

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Александр Пронюшкин и Егор Борисов

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Юрий Федоров

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Александр Пронюшкин и Егор Борисов

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Алексей Дмитриенко и Юрий Федоров

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Юрий Федоров

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию»

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Виталий Королев отметил, что одним из главных вопросов для компаний отрасли является сохранение спроса со стороны потребителей. Замглавы ФАС проинформировал о мерах, реализуемых ведомством. Среди них — введение эталонов в сетях, выравнивание тарифов, введение долгосрочных тарифов, применение цифровых решений, которые позволят более гибко реагировать на запросы регионов и сетевых компаний.

По словам Дмитрия Вахрукова, одной из ключевых проблем остается рост нерыночных надбавок на оптовом рынке. «Министерство готовит соответствующие предложения для снижения роста цен на оптовом рынке темпами ниже инфляции». Дмитрий Вахруков остановился на вопросах реформы сетевого комплекса и льготного технического присоединения к электросетям. Он отметил также необходимость проработки возможности снижения тарифов для малого и среднего бизнеса.

Особое внимание было обращено на предложения Минэкономразвития по целевому субсидированию регионов с высокими тарифами.

Юрий Маневич подчеркнул, что все моменты, связанные с совершенствованием тарифного регулирования, находятся в постоянной совместной работе Министерства энергетики, Минэкономразвития и ФАС. «По многим из них уже найдено общее понимание. Вместе с тем, на повестке дня остаются вопросы, связанные с перекрестным субсидированием и необоснованным различием в уровне тарифов для промышленных потребителей, которые подключены к магистральным и распределительным сетям и имеют схожие характеристики по электропотреблению и отраслевой принадлежности. Нам необходимо как можно быстрее решить этот вопрос».

Среди важных уже принятых решений Юрий Маневич назвал закон о долгосрочном тарифном регулировании. «Он позволит и сетевым компаниям, и потребителям производить долгосрочное планирование, в том числе своих инвестиционных программ. Это очень важный сигнал для энергетического рынка».

Представители регионов рассказали о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются потребители электрической энергии, задали вопросы и высказали предложения.

Подводя итог совещания, Юрий Федоров сообщил, что Комитет СФ по экономической политике соберет и изучит все предложения и подготовит к началу мая сводный документ с рекомендациями по совершенствованию регулирования цен на электрическую энергию.

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