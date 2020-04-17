А. Майоров провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенаторы обсудили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

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Как пояснил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области законом отменяются плановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, поскольку такие проверки не эффективны в связи с тем, что они проводятся по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ежегодных планов, не чаще чем 1 раз в 3 года.

Парламентарий отметил, что отказ от плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий, которые проводятся на водных объектах рыбохозяйственного значения без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Борис Невзоров и Иван Кулабухов

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Сергей Митин

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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Арсен Фадзаев

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Егор Борисов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вадим Николаев и Людмила Талабаева

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Борис Невзоров и Иван Кулабухов

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Елена Зленко и Сергей Лисовский

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Иван Кулабухов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Геннадий Орденов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин напомнил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию неоднократно обращался к этой теме в ходе парламентских мероприятий, где давались соответствующие рекомендации, в том числе по совершенствования системы государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

«Отмена плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в настоящее время также является дополнительной мерой по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — считает парламентарий. Дело в том, что плановые проверки осуществляются с выездом должностных лиц Росрыболовства по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ввиду неизбежности непосредственного контакта между представителями контролирующего органа и проверяемой организации связаны с высоким риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Комитет СФ поддержал указанный Федеральный закон и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании. Его реализация приведет к повышению уровня защищенности водных биоресурсов за счет увеличения мероприятия по контролю на водных объектах рыбохозяйственного значения, проводимых в рамках плановых (рейдовых) осмотров, что также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности, считают законодатели.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и другие важные вопросы повестки дня, в том числе проекты федеральных законов «О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части устранения правовых коллизий), «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях реализации приоритетных проектов по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования».

Кроме этих документов Комитет СФ обсудил законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, внесенные региональными парламентами. В частности, разработанный депутатами Калининградской областной Думы законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о сельскохозяйственных угодьях), и проект закона «О внесении изменения в статью 261 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части перечня информации, предоставляемой потребителю о продовольственном товаре при дистанционной торговле), разработанный депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

Также сенаторы проанализировали ход реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Перспективы развития рыбохозяйственного образования», утвердили рекомендации «круглого стола» на тему «Цифровая трансформация агропромышленного комплекса» и рассмотрели ряд других вопросов.

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