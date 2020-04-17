Внесены изменения в законодательство в сфере допуска в эксплуатацию энергоустановок

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок».

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Закон представил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики

Документом вносятся изменения, согласно которым фактический прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляются после получения разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти на допуск к эксплуатации указанных объектов.

Такое разрешение выдается без взимания платы в порядке, случаях и на условиях, установленных Правительством РФ, и удостоверяет соответствие допускаемых объектов и условий их эксплуатации требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики. Правительство устанавливает также категории допускаемых объектов.

Аналогичный порядок выдачи разрешения на допуск к эксплуатации уже действует для объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

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