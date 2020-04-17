В. Матвиенко: Рабочая группа Совета Федерации займется аудитом законодательства с учетом опыта, оставшегося «после коронавируса»

Source: Russia – Council of the Federation

Координатором рабочей группы стал первый заместитель Председателя СФ Н. Федоров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сообщила, что в верхней палате российского парламента создается рабочая группа, которая займется аудитом законодательства с учетом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Валентина Матвиенко напомнила, что руководство страны предпринимает беспрецедентные меры по поддержке граждан и экономики, в этой работе учитываются предложения представителей регионов.

«Сегодня трудно назвать точные сроки полного завершения борьбы с эпидемией. Но очевидно, что это произойдет, и мы начнем поэтапно возвращаться к нормальной жизни. Какими будут наша страна, международное сообщество в целом после победы над вирусной угрозой? Этот вопрос актуален уже сейчас. Ни один из кризисов последних десятилетий не менял все вокруг так стремительно и основательно, как нынешний. Мы видим, как в одночасье вынужденно трансформировался привычный уклад жизни и общения, технология производства и управления. Сейчас мы учимся просто с этим жить. Но дальше какая‑то часть этого форс-мажорного опыта потребует закрепления как полезная, эффективная и останется с нами и после коронавируса», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ выразила уверенность, что мир столкнется с новой реальностью: конкурентные преимущества получат государства, которые уже сейчас, не дожидаясь завершения кризиса, занимаются всесторонним, глубоким анализом происходящих изменений, прогнозируют будущее и думают об адаптации, в том числе, законодательной, к новым условиям. «Мы видим нашу страну и дальше сильной, суверенной, способной обеспечить достойное качество жизни в меняющейся действительности».

Видим нашу страну и дальше сильной, суверенной, способной обеспечить достойное качество жизни в меняющейся действительности

«На заседании Совета палаты принято решение о создании в Совете Федерации рабочей группы, которая будет вести своего рода аудит наших российских законов именно под этим углом зрения», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она проинформировала, что комитетам СФ будет дано поручение рассмотреть в рамках их компетенций вопросы донастройки трудового законодательства с учетом возможностей цифровых коммуникаций, детальной проработки правового регулирования форм удаленного образования, поиска новых форматов помощи нуждающимся гражданам, скорейшего перехода страны к современным экологическим стандартам, оперативного определения критериев построения единой эффективной публичной власти, совершенствования структуры и управления системы здравоохранения.

Координатором этой работы предложено назначить первого заместителя Председателя СФ Николая Федорова. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

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