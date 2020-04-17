В Совете Федерации проходит 481-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня 36 вопросов.

Члены Совета Федерации рассмотрят очередной пакет законов по поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Среди них — федеральные законы о предоставлении субъектам РФ права на приостановление взимания курортного сбора, о совершенствовании механизма государственной гарантийной поддержки предприятий в период кризиса, об исключении дополнительной налоговой нагрузки на организации, приобретающей средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции и тест-систем, о порядке расчета среднедушевого дохода семьи, в состав которой входят признанные безработными граждане, для оказания им социальной помощи, об особенностях предоставления страхователями сведений о трудовой деятельности граждан в 2020 году, о возможности иностранным гражданам обращаться за переоформлением патента без выезда с территории РФ.

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