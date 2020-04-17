Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Хруничева#МЛМ#наука#МКС17.04.2020 15:46

В Центре Хруничева начинается следующий цикл испытаний МЛМ

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который проходит комплексные испытания в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») перед отправкой на космодром Байконур, будет протестирован в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.

В соответствии с графиком комплексных испытаний 16 апреля 2020 года лабораторный модуль отправлен в вакуумную камеру. Цикл испытаний обеспечит проверку заданных требований герметичности корпуса и оборудования модуля. Приступить к испытаниям планируется в ближайшие дни.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» должен обеспечить развитие российского сегмента Международной космической станции и проведение научных исследований. Его конструкция предусматривает унифицированные рабочие места — устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему модуль может быть адаптирован под любые задачи.

Высокая степень автоматизации МЛМ позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос — многие операции за бортом можно будет выполнять, не выходя из станции. Кроме решения научных задач, модуль «Наука» будет обеспечивать станцию кислородом, регенерировать воду из урины и управлять ориентацией станции по каналу крена.

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