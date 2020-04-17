Евгений Грабчак: «Все крупные энергетические проекты как реализовывались, так и будут реализовываться»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в ходе онлайн-конференции «Новая энергетическая реальность на фоне COVID-19. Возможен ли кризис энергокомпаний?», организованной в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», рассказал о работе электроэнергетических компаний в текущей ситуации и реализации инвестиционных программ.

Заместитель Министра отметил, что потребление электроэнергии начало показывать небольшой прирост по сравнению с первыми днями самоизоляции. В целом с начала самоизоляции по энергосистеме России снижение потребления составляет около 3,5%.

«Что касается инвестиционных программ энергетических компаний, мы понимаем, что любая стройка – это огромное количество и рабочих мест, и вовлечение малого бизнеса. В этой связи по крайней мере в госкомпаниях выделены крупные проекты, для которых предусмотрено либо прямое государственное финансирование из федерального бюджета, либо обязательное финансирование в рамках инвестпрограмм у компаний с госучастием, а у нас большинство компаний с госучастием, в том числе в электроэнергетике. Поэтому инвестиции будут идти, снижения экономической активности не подразумевается. То есть все крупные стройки энергетических объектов как реализовывались, так и будут реализовываться», – сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра также оценил влияние текущих ограничений на перспективы развития энергетики в будущем.

«Я надеюсь, что с помощью диджитализации и других механизмов мы найдем пути снижения внутренних издержек в энергетике, этот кризис нам поможет и покажет, как мы сможем оптимизировать отрасль с точки зрения этих издержек и модернизации с учетом новых технологических возможностей», – отметил Евгений Грабчак.

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