Законодатель регламентировал места розничной продажи алкогольной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Сенаторы одобрили изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях.

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Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

Законом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.

Определяется, что регионы при этом вправе устанавливать законом субъекта РФ дополнительные ограничения.

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