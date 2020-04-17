Коммюнике сорок первого совещания МВФК

Source: IMF – News in Russian

16 апреля 2020 г.

Председатель: г-н Лесетджа Кганйаго,

управляющий Южно-Африканского резервного банка

Мы выражаем глубокое сочувствие по поводу потери жизни людей в результате пандемии COVID-19. Нашей неотложной коллективной задачей является смягчение воздействия пандемии на здоровье и экономические условия жизни людей во всем мире. Мы сохраняем уверенность в том, что совместными действиями мы преодолеем существующие проблемы, чтобы защитить мировую экономику на благо всех людей.

Мы переживаем беспрецедентный глобальный кризис. Мировая экономика резко сократится в этом году в связи с необходимыми мерами здравоохранения для сдерживания вируса, дестабилизацией спроса и предложения и ужесточением финансовых условий. Многие страны испытывают серьезные трудности, включая ограниченные запасы медикаментов и оборудования и потенциал медицинских учреждений. В частности, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны сталкиваются с резким снижением спроса на экспорт и цен на биржевые товары, крупными оттоками капитала, нехваткой иностранной валюты и растущим бременем долга.

Хотя мировые перспективы характеризуются исключительно высокой неопределенностью, мы ожидаем восстановления в следующем году и продолжаем использовать все имеющиеся инструменты экономической политики, чтобы победить пандемию, сохранить рабочие места и восстановить экономический рост. Мы предприняли исключительные меры макроэкономической политики и совместно будем по мере необходимости далее наращивать меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и меры для поддержания финансовой стабильности, чтобы способствовать скорейшему возобновлению уверенного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста. Адресная и значительная бюджетная поддержка имеет насущное значение для обеспечения социальной защиты наиболее пострадавших домашних хозяйств и предприятий и создания условий для быстрого восстановления. Мы приветствуем действия центральных банков и органов финансового регулирования по уменьшению напряженности на мировых финансовых рынках и поддержанию финансовой стабильности.

Мы поддерживаем деятельность МВФ по оказанию помощи странам-членам посредством финансовой поддержки, рекомендаций по экономической политике и развития потенциала в тесном сотрудничестве с другими международными организациями и организациями-партнерами. Мы приветствуем пакет антикризисных мер МВФ, включающий упрощенные процедуры, ускоренный и расширенный доступ к экстренному финансированию, в том числе временное удвоение лимитов доступа в рамках Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования, предоставление ликвидности посредством новой линии краткосрочной поддержки ликвидности для государств-членов с очень хорошими основными экономическими показателями и обоснованной политикой и облегчение бремени обслуживания долга беднейших и наиболее уязвимых стран посредством преобразованного Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ). Мы также призываем МВФ рассмотреть возможные дополнительные инструменты для удовлетворения потребностей стран-членов по мере развития кризиса с учетом применимого опыта предыдущих кризисов.

Мы приветствуем принятые на сегодняшний день обязательства по финансированию ККРТ и Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) и призываем делать дополнительные взносы, с тем чтобы МВФ имел возможность оказывать поддержку своим беднейшим и наиболее уязвимым членам. Мы приветствуем скоординированный подход, согласованный Группой 20-ти и Парижским клубом при поддержке МВФ и Всемирного банка, по приостановке двусторонними официальными кредиторами на определенный срок обязательств по выплатам в счет обслуживания долга для беднейших стран, которые обращаются с просьбой о предоставлении льготных условий. Мы призываем частных кредиторов принять участие в этой инициативе на сопоставимых условиях. Мы приветствуем упор МВФ на деятельность, связанную с кризисом, в том числе в отношении рисков для долговой ситуации и финансовой стабильности, с целью поддержки устойчивого восстановления в соответствии с вопросами, давно стоящими на нашей повестке дня.

Мы подтверждаем твердое намерение и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы будем тщательно отслеживать потребности в ресурсах МВФ. Кредитный потенциал МВФ в размере 1 триллиона долларов США имеет важнейшее значение для поддержания уверенности в том, что МВФ может выполнять свой мандат, содействуя странам-членам в преодолении кризиса. Важными шагами в этой связи являются недавние решения Исполнительного совета об удвоении объема Новых соглашений о займах и о новом раунде Двусторонних соглашений о займах. Мы рассчитываем на оперативные действия стран-членов по реализации этих решений. Мы по-прежнему твердо намерены вернуться к рассмотрению вопроса о достаточности уровней квот и продолжать реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, до 15 декабря 2023 года.

Мы одобряем Глобальную программу мер экономической политики директора-распорядителя.

Наше следующее совещание состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 октября 2020 года.

Список участвующих находится по ссылке: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/04/16/attendance-list-for-the-forty-first-imfc-meeting

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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