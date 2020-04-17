Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.04.2020 13:50

Космическая неделя на «Большой перемене» продолжается

В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» продолжается Космическая неделя с интересными встречами с космонавтами, экспертами российской ракетно-космической отрасли и не менее увлекательными викторинами, направленными на привлечение внимания к сфере космических технологий и исследований.

Участники проекта имеют возможность получить новые знания и полезные советы от космонавта Роскосмоса Олега Артемьева на тему «Что происходит с человеком, когда он пересекает просторы космоса», инженера ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ирины Пономаревой на тему «Космический полет: ученые на борту», а также поучаствовать в онлайн-экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Кроме того, на онлайн-площадках конкурса «Большая перемена» есть возможность познакомиться с медиаматериалами, в которых приняли участие гости предыдущих мероприятий Космической недели: космонавты Роскосмоса Сергей Рязанский и Сергеей Кудь-Сверчков, а также ведущий инженер-программист комплексного проектирования и электрических испытаний космических аппаратов Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ольга Гранкина.

Космическая неделя на «Большой перемене» — это возможность в доступной форме познакомиться с космическими технологиями, узнать о подготовке космонавтов и др. Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», самые активные участники получат ценные призы от организаторов и партнеров.

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