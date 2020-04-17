Олег Матыцин: «Несмотря на ситуацию с коронавирусом, строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» будет продолжено»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Северо-Западного федерального округа.

Одним из основных вопросов обсуждения стала реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

«Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса COVID-19, реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Федеральной целевой программы должна продолжаться в полном объёме. В том числе необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию спортивных объектов и организовать своевременную закупку спортивного оборудования и инвентаря», – отметил Олег Матыцин.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на развитие массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. К 2024 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 55%.

В Северо-западном федеральном округе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и ФЦП предусмотрено финансирование в размере 1,26 млрд рублей из федерального бюджета на строительство 14 спортивных объектов, из которых 10 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Дополнительно всем 11 субъектам СЗФО предусмотрено выделение денежных средств на закупку 68 комплектов спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 725 млн рублей.

На этой неделе Олег Матыцин также провёл онлайн совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Уральского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Пресс-служба Минспорта России

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