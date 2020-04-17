Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики17.04.2020 18:18

Онлайн-турнир по шахматам

Завтра, 18 апреля 2020 года, в режиме «онлайн» пройдет космический шахматный турнир для детей и взрослых. Он организован Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Федерацией шахмат России и Московским музеем космонавтики. В турнире примут участие более 2 000 человек со всей России, а также команда из Индии.

Победители отборочного тура, приуроченного к 50-летию шахматной партии «Космос — Земля», получат памятные призы от организаторов и возможность принять участие в шахматном матче «Космос — Земля» между космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и международным гроссмейстером в июне 2020 года.

«Космос — Земля» — это первая в истории шахматная партия, сыгранной с участием советских космонавтов Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина — на Земле. Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась шесть часов.

Посмотреть игры турнира можно на Интернет-сайте. Начало в 9:00 по московскому времени.

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