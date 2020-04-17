Определены правовые условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении

Source: Russia – Council of the Federation

Эксперимент будет проходить в Москве в течение пяти лет.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».

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Закон предусматривается проведение в г. Москве эксперимента по установлению на пять лет с 1 июля 2020 г. специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В целях формирования стратегических направлений и механизмов реализации экспериментального правового режима предусматривается создание координационного совета экспериментального правового режима, положение о котором и его состав утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ — города федерального значения Москвы по согласованию с Правительством РФ.

Устанавливается, что для повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в целях, в порядке и на условиях, которые предусмотрены ФЗ, будет допускаться обработка соответствующих категорий персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, определяется порядок и условия обработки участниками экспериментального правового режима персональных данных.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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