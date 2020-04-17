Подписан Указ о представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекций (COVID-19), постановляю:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно.

2. Правительству Российской Федерации продлить до 1 августа 2020 г. включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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