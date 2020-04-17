Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС-62#Союз МС-1517.04.2020 08:17

«Сарматы» на Земле

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15», который отстыковался 17 апреля 2020 года в 04:53 мск от модуля «Звезда» Международной космической станции, благополучно вернулся на Землю. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие «Сарматов» (позывной экипажа) хорошее.

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» находился в составе Международной космической станции с 25 сентября 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).

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Прямая трансляция с места посадки

Продолжительность пребывания в космическом полёте Олега Скрипочки и Джессики Меир составила 205 суток, а Эндрю Моргана — 272 суток (запуск на пилотируемом корабле «Союз МС-13» состоялся 20 июля 2019 года). В связи с эпидемиологической обстановкой Олег Скрипочка после приземления будет доставлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Встреча космонавта Роскосмоса с семьей будет организована с учетом требований и правил, действующих в Московской области.

На борту Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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