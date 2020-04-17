Сенаторы вносят законопроект, направленный на улучшение жилищных условий медиков первичного звена

Source: Russia – Council of the Federation

Документ откроет возможность оформления в собственность медицинских работников служебных жилых помещений, в которых они проживают.

Члены Совета Федерации Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области и Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области вносят в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приватизации служебных жилых помещений».

Документ разработан с целью исполнения поручений Президента РФ по обеспечению медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, служебным жильем. По мнению разработчиков, его принятие будет очень актуальным в нынешней эпидемиологической ситуации в стране.

Данный законопроект закрепляет одну из важнейших мер социальной поддержки медицинских работников – это обеспечение благоустроенным жильем

«В настоящее время наблюдается дефицит кадров в сфере здравоохранения, особенно в небольших населенных пунктах. Данный законопроект закрепляет одну из важнейших мер социальной поддержки – это обеспечение благоустроенным жильем. Исходя из самых положительных прогнозов, мы надеемся закрепить на территориях до 70% медицинского персонала, тем самым обеспечив высококвалифицированную медицинскую помощь не только в больших городах», — считает член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

По словам сенатора, проект федерального закона позволит региональным властям и органам местного самоуправления принимать решение о передаче в собственность служебных жилых помещений медицинским работникам, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь, при соблюдении определенных условий.

«При этом медицинский работник берет на себя обязательство отработать в медицинской организации государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения, оказывающей первичную медико-санитарную помощь или скорую медицинскую помощь, в течение пяти лет с момента приватизации в его пользу служебного жилья», — рассказала член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.

Она отметила, что порядок передачи в собственность служебных жилых помещений из числа жилищного фонда РФ, жилищного фонда субъекта Федерации или муниципального жилищного фонда будет определять Правительство России.

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