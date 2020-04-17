Сенаторы дополнили закон «О защите конкуренции»

Source: Russia – Council of the Federation

В части условий заключения договоров в отношении имущества учреждений уголовно-исполнительной системы без проведения торгов.

Одобрен Федеральный закон о внесений в закона «О защите конкуренции». Документ был внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации Андреем Кутеповым, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Дмитрием Шатохиным ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Татьяной Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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17 апреля 2020 года, 17:14г.

Закон «О защите конкуренции» дополняется положением, которым устанавливается возможность заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного имущества федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы без проведения конкурсов или аукционов при одновременном соблюдении следующих требований: государственное имущество должно предоставляться в целях размещения производства с привлечением труда осужденных.

При этом установлен запрет на сдачу в субаренду либо передачу каким‑либо иным способом указанного государственного имущества другим лицам.

Федеральным законом устанавливается, что договоры аренды и договоры безвозмездного пользования будут заключаться с лицом, первым обратившимся для заключения договора в течение шести календарных месяцев с момента признания конкурса или аукциона несостоявшимся, на условиях и по цене, которые предусмотрены конкурсной документацией.

Заключение таких договоров должно будет осуществляться в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

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