Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что эти законодательные инициативы являются частью единого пакета, связанного с уже действующим базовым законом об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на своем заседании рекомендовал палате одобрить законы, направленные на эффективную реализацию обязанностей региональных уполномоченных по правам человека.

Заседание провел председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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По словам члена Комитета СФ Елены Афанасьевой, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области федеральным законом предусматривается, что помимо Уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах Федерации также вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой, согласно которой не подлежат допросу в качестве свидетелей Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченный по правам человека в субъекте Федерации без их согласия — об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Документы были разработаны членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Еленой Афанасьевой, Эдуардом Исаковым, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимиром Полетаевым ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и Ахматом Салпагаровым, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики а также Людмилой Боковой БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Валентиной Петренко ПетренкоВалентина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия в период исполнения ими сенаторских полномочий.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Людмила Бокова

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Владимир Полетаев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Карлин и Александр Башкин

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Елена Афанасьева

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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Ирина Рукавишникова и Любовь Глебова

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев и Александр Карлин

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Елена Афанасьева и Олег Цепкин

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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Елена Мизулина

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Как отметил Андрей Клишас, эти законодательные инициативы являются частью единого пакета, связанного с уже действующим базовым законом об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, и его важным дополнением.

Члены Комитета СФ рассмотрели ряд законов, в том числе касающихся либерализации приема в российского гражданство и правового положения иностранных граждан.

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