Совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня у нас открывается два новых специализированных медицинских центра для помощи людям с коронавирусной инфекцией.

Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, здесь приём пациентов начнётся уже с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, он уже сегодня готов включиться в работу.

Оба этих центра были созданы «с нуля» в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих Минобороны.

Коллективы этих центров также уже сформированы. Врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу предстоит трудная и напряжённая работа. Уважаемые друзья, от всего сердца хочу пожелать вам успехов.

Но сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны, и нам нужно отмечать эти события. Но нам ещё очень много нужно сделать по всей стране, в каждом регионе.

В этой связи, прежде чем перейдем к докладам, считаю важным отметить следующее.

Все мы знаем: Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения. У Министерства обороны также есть серьёзные кадровые и организационные ресурсы, и, я не сомневаюсь, уверен, вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объёме.

Но повторю: нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была «стопроцентная» готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью.

Продолжение следует.

MIL OSI