СФ одобрил закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенаторы внесли изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Федеральным законом предусматривается внесение в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменений, касающихся порядка установления заказчиком требований об обеспечении исполнения контракта, а также об установлении размера такого обеспечения.

В частности, минимальный размер обеспечения исполнения контракта уменьшается с пяти до одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта, а также предусматривается право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.

Федеральным законом также предусматривается право, а не обязанность заказчика, как это было предусмотрено действовавшей редакцией Федерального закона, установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам.

Федеральным законом предусматривается также, что осуществление закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

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