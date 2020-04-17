Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в статьи Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Одобрены изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Речь идет об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

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Проект закона внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации Григорием Карасиным, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Михаилом Козловым, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области а также депутатами Государственной Думы.

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

«Документ разработан в год 75-летия Победы в целях укрепления патриотических традиций и сохранения исторической памяти», — сказал сенатор.

Он отметил, что государственная оценка победы над Японией и в целом окончания Второй мировой войны была дана в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, которым 3 сентября было объявлено днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией.

Григорий Карасин подчеркнул, что над документом долгое время работали эксперты военно-исторических институтов, специалисты сфере правовых отношений Министерства обороны РФ и МИД РФ, а также члены профильных комитетов обеих палат российского парламента.

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