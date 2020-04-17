Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-62#Союз МС-1517.04.2020 04:54

Экипаж «Союз МС-15» на пути домой

В соответствии с графиком полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года в 01:44 мск состоялось закрытие переходных люков между модулем «Звезда» и пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Спустя несколько часов, в 04:53:15 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС. На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

По предварительным расчетам Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос), посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-15» запланирована в 08:16:43 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан). Прямая трансляция будет доступна на сайте Госкорпорации «Роскосмос» с 07:50 мск.

Повтор трансляции расстыковки

Олег Скрипочка и Джессика Меир прибыли на Международную космическую станцию 25 сентября 2019 года, в свою очередь, Эндрю Морган работает на околоземной орбите с 20 июля 2019 года. За это время космонавты и астронавты провели несколько десятков экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Кроме этого, экипаж поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, которое было доставлено российскими и иностранными грузовыми кораблями.

В настоящее время на борту Международной космической станции продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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