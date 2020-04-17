Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-62#Союз МС-1517.04.2020 08:58

Экипаж «Союз МС-15» чувствует себя хорошо

Командир пилотируемого корабля «Союз МС-15», космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка доложил Генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину о штатном возвращении российского-американского экипажа на Землю.

Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузка на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G.

Для Олега Скрипочки это была третья космическая экспедиция. Он является 107-м космонавтом России и 516-м — мира, в его космической карьере 536 суток орбитальной работы и 3 выхода в открытый космос. Этот космический полет продолжался 205 суток, во время которых им были выполнены эксперименты из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Он принимал участие в работе с пилотируемыми и грузовыми кораблями, обслуживал бортовые системы станции, проводил орбитальные фото-, видеосъемки.

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