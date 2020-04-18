Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-14#МКС-6318.04.2020 13:10

Накатка головного обтекателя на «Прогресс МС-14»

На космодроме Байконур завершается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 18 апреля 2020 года, специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» провели авторский осмотр корабля на стенде монтажно-испытательного корпуса площадки № 254, выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили его стартовую готовность в составе космической головной части.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

MIL OSI