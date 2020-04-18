Подписан Указ о признании действительными некоторых документов граждан России

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, постановляю:

1. Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.

2. Установить, что для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

3. Министерству внутренних дел Российской Федерации определить:

а) порядок и сроки замены документов, названных в пункте 1 настоящего Указа;

б) порядок и сроки выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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