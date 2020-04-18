Source: Russia Federal Space

#РКС18.04.2020 13:16

Специалисты РКС представили материалы для слушателей «Недели высоких технологий и технопредпринимательства»

Эксперты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») познакомили школьников и учителей с инновационными российскими разработками в области дистанционного зондирования Земли, рассказали об истории развития российской космической техники и работе российской орбитальной спутниковой группировки в рамках «Недели высоких технологий и технопредпринимательства».

Авторские учебные материалы заместителя начальника отдела тематической обработки данных ДЗЗ Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Оксаны Кушнырь и главного специалиста бюро профессиональных квалификаций, оценки и развития персонала РКС Геннадия Ревякова опубликованы в свободном доступе на сайте проекта для использования на факультативных занятиях в школах.

Геннадий Ревяков: «В учебном материале представлены переломные этапы эволюции российской космической техники и рассмотрены направления развития космических технологий, которые обеспечат сохранение лидерских позиций России в освоении космоса. Эти уроки призваны мотивировать участников проекта связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с космической отраслью».

Кроме того, в материалах уроков специалисты максимально кратко и доступно изложили историю спутниковой съемки, объяснили принципы работы систем дистанционного зондирования Земли и раскрыли возможности применения спутниковых данных.

Оксана Кушнырь: «В своем материале я привела несколько практических примеров использования данных дистанционного зондирования Земли. Урок наглядно демонстрирует высокую социально-экономическую значимость повсеместного внедрения технологий спутниковой съемки».

Специалисты РКС регулярно принимают участие в образовательных и профориентационных проектах по тематике современных космических технологий. Например, ранее в июле 2018 года специалисты представили ученикам сочинского центра «Сириус» концепцию использования виртуальной реальности в образовании в рамках проекта развития универсальной платформы виртуальной реальности ATLAS VR. Кроме того, заместитель директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли РКС Андрей Емельянов в апреле 2018 года выступил с лекцией о современных технологиях дистанционного зондирования Земли, их практическом применении и влиянии в рамках проекта «Открытый урок». В рамках выставки МАКС-2019 эксперты ТЕРРА ТЕХ (дочерняя компания РКС) также провели открытый урок-презентацию возможностей российской VR-платформы для образования.

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