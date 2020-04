Valsts prezidents sveic Latvijas pareizticīgos Lieldienās

“Lieldienas simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu, augšupeju. Arī šī īpatnējā situācija, kurā Lieldienu laikā atrodamies, liek mums par to domāt, un mums ir pamats par to domāt. Mēs dziļāk apzināmies dzīvības vērtību, mēs domājam par patiesi būtisko un atsijājam to, kas tā priekšā šķiet mazsvarīgs,” sveicot visus Latvijas pareizticīgos Lieldienu svētkos, saka Valsts prezidents Egils Levits. Vēlot visai pareizticīgo draudzei gaišu pārdomu un prieka pilnas Lieldienas, Valsts prezidents arī nosūtījis personīgi parakstītu apsveikuma vēstuli Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas metropolītam Aleksandram.

Source: President of Latvia in Latvian