Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное19.04.2020 12:23

На «Большой перемене» завершилась космическая неделя

Завершилась первая тематическая неделя, посвященная космосу в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». За эту неделю более 1 000 000 участников со всей России смогли познакомиться с космонавтами и экспертами российской ракетно-космической отрасли, а также поучаствовать в увлекательных викторинах, направленных на поддержание интереса школьников к космическим исследованиям и истории отечественной космонавтики.

Открыл космическую неделю Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский. В День космонавтики в прямом эфире он провёл онлайн-лекторий на тему «То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе» и ответил на интересующие вопросы участников конкурса. Про полезные советы в режиме самоизоляции участникам «Большой перемены» рассказала инженер-испытатель лётно-космического центра РКК «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дарья Жидова. Она принимала участие в эксперименте, имитирующем полёт и высадку на Луну, находясь 120 дней в закрытом помещении с пятью другими участниками.

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал участникам «Большой перемены» о том, как космонавты готовятся к своим полётам, а также провёл онлайн-экскурсию по тренажёрному залу российского сегмента Международной космической станции. Ведущий инженер-программист Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ольга Гранкина рассказала школьникам о том, какие технологии, разрабатываемые для космической отрасли, применяются в повседневной жизни.

Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев рассказал о невесомости и перегрузках, к которым надо приготовиться при нахождении в космосе. Инженер ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ирина Пономарева провела интересную лекцию о задачах баллистики и навигации, связанных с орбитами, траекторией, маневрами, стартами и спусками космических аппаратов. В павильоне «Космос» на ВДНХ все желающие смогли поучаствовать в онлайн-экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация» с ведущим экскурсоводом Ириной Никитиной. Победители викторин и конкурсов получат призы от Госкорпорации «Роскосмос» и организаторов проекта — книгу Сергея Рязанского с автографом, телескопы и домашние планетарии.

«Космическая неделя проекта „Большая перемена“ позволит всем участникам расширить горизонты своих знаний и погрузиться в увлекательный мир космической деятельности. Я надеюсь, что проводимые мероприятия предоставят возможность участникам для саморазвития и помогут сделать первые шаги в деле выбора своей будущей профессии», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

Космическое направление в рамках конкурса «Большая перемена» не завершается. У каждого есть уникальный шанс принять участие в космическом месяце — регистрация участников открыта по ссылке. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Самые активные участники проекта получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

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