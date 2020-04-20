Source: Russia Ministry of Sport

В связи с пандемией коронавируса Ассоциация студенческого баскетбола переводит свои проекты в цифровой формат. Первым стал онлайн марафон ежедневных тренировок для всех желающих от ведущих игроков Ассоциации. Он транслируется на странице АСБ в социальной сети Instagram.

С 26 апреля по 8 мая будет проведён первый Всероссийский турнир по интерактивному баскетболу среди студентов – ASB online Kings. С 21 по 24 апреля пройдёт набор участников из числа игроков АСБ, а 25 апреля будет сформирована турнирная сетка. За ходом турнира можно наблюдать в прямом эфире на официальном сайте АСБ и сообществе АСБ Вконтакте.

Традиционный ежегодный фестиваль АСБ Фест будет также проведён в онлайн-формате, в рамках которого состоятся не только традиционные для летнего студенческого фестиваля тренировки и образовательные программы, но и неформальное общение его участников.

В формате онлайн Ассоциация ведёт работу по улучшению будущих проектов, которые состоятся офлайн. Это и система проведения чемпионата АСБ следующего сезона, и организация крупных мероприятий. Одним из ближайших таких соревнований является чемпионат АСБ по баскетболу 3х3, проведение которого запланировано в этом году.

Проект Ассоциации студенческого баскетбола «АСБ 3х3» вошёл в 2020 году в число победителей конкурса Министерства спорта Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Всего в конкурсе приняли участие 52 некоммерческие организации. Общая сумма субсидий составила 185 млн рублей.

Бюджет проекта «АСБ 3х3» составляет более 8 млн рублей. Эти средства будут направлены на проведение 43 региональных турниров по баскетболу 3х3 среди студентов и молодёжи, в которых примут участие 680 команд; проведение Суперфинала АСБ 3х3. В ходе реализации проекта планируется дополнительно вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 2700 человек.

Пресс-служба Минспорта России

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