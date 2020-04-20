А. Вайнберг: Объединившись, общими усилиями мы сможем справиться с ситуацией, связанной с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в организации благотворительной акции в Нижегородской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Александр Вайнберг ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области в рамках работы в регионе принял участие в организации благотворительной акции — сбора гуманитарной помощи нуждающимся в период распространения коронавируса.

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Мероприятие прошло в волонтерском центре, куда доставили 100 продовольственных наборов с товарами первой необходимости: мукой, крупами, макаронами, сахаром, мясными, рыбными и овощными консервами, кофе.

Александр Вайнберг поблагодарил всех, кто участвовал в акции, спонсоров и волонтеров. По словам сенатора, в этот период важно не оставаться безучастным и оказывать любую посильную помощь нуждающимся.

«Только объединившись, общими усилиями мы сможем справиться с создавшейся ситуацией. И неважно, у кого какие возможности, помощь может быть разной», — считает парламентарий.

«Сегодня мы видим, как неравнодушные к происходящему люди и целые компании, предприятия подключаются к благотворительной деятельности. Причем, у многих сейчас тоже сложное время, но, несмотря на это, они стараются внести свой вклад в общую борьбу с распространением коронавируса», — подчеркнул сенатор.

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