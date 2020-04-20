А. Кутепов подготовил изменения в законодательство, направленные на повышение эффективности автодилерского бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект о внесении поправок в закон об ОСАГО направлен на отзыв в Правительство.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Документ направлен на отзыв в Правительство РФ.

Андрей Кутепов отметил, что реализация задачи по обновлению парков автотранспортных средств в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» подразумевает стимуляцию приобретения новых автомобилей и утилизацию старых. Однако ряд положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» существенно ограничивает реализацию вышеупомянутой задачи. Законом установлен ряд фактических ограничений для владельцев новых автотранспортных средств и официальных дилеров, которые не позволяют осуществлять полноценный качественный ремонт таких транспортных средств при наступлении страхового случая.

Реализация задачи по обновлению парков автотранспортных средств подразумевает стимуляцию приобретения новых автомобилей и утилизацию старых

В частности, определен двухгодичный срок, в течение которого новое транспортное средство, находящееся на гарантии изготовителя, направляется на ремонт к официальным дилерам-представителям изготовителя. При этом гарантийные сроки на транспортные средства почти всех производителей значительно превышают 2 года.

Для осуществления полноценного качественного ремонта новых транспортных средств, купленных более чем два года назад, законопроектом предлагается внести обязанность страховых компаний направлять на ремонт такие транспортные средства, находящиеся на гарантии, исключительно к официальным дилерам в течение всего срока гарантии.

Также согласно действующему закону, сейчас для проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства установлен срок не более 30 рабочих дней со дня его предоставления на станцию техобслуживания или передачи страховщику. Однако с учетом необходимости заказа и поставки запчастей такой срок зачастую недостаточен, отметил сенатор. Ограничение восстановительного ремонта 30 рабочими днями часто служит причиной отказа станцией технического обслуживания в предоставлении ремонта.

Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта с 30 до 45 рабочих дней, что коррелируется с условиями статьи 20 Закона РФ«О защите прав потребителей».

«Предложенные изменения могут повысить эффективность и улучшить качество дилерского бизнеса: владельцы новых автотранспортных средств смогут получать более качественный ремонт у официальных дилеров на протяжении всего гарантийного срока, а увеличенный максимально допустимый срок ремонта позволит проводить восстановительный ремонт на более высоком уровне. Все это приведет к стимуляции приобретения новых автомобилей и обновлению парка автотранспорта в России», — подчеркнул Андрей Кутепов.

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