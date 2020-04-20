А. Майоров: Мы проанализировали проект Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации уделяет приоритетное внимание вопросам государственной политики в области изменения климата, подчеркнул сенатор.

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели подготовленный Министерством экономического развития России проект Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Об этом проинформировал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор обратил внимание, что в проекте Стратегии в качестве одного из рисков, препятствующих переходу экономики к модели с низким уровнем выбросов парниковых газов, выделяется экстенсивный характер лесопользования и низкая эффективность управления лесным хозяйством, характеризующаяся большими площадями лесных пожаров. Но в проекте документа лишь задекларирован, но не представлен, комплекс мер для реального перехода лесного комплекса страны к устойчивой интенсивной модели лесопользования.

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Несмотря на то, отметил законодатель, что в приоритетных направлениях государственной политики в области обеспечения низкоуглеродного развития выделяется стимулирование деятельности по сокращению выбросов парниковых газов, охраны и повышения поглощающей способности естественных поглотителей парниковых газов, в проекте Стратегии не упоминается перечень регуляторных изменений, необходимых для достижения этой цели.

Вместе с тем, указал сенатор, такой перечень уже был сформирован и нашел свое отражение в рекомендациях Комитета СФ по итогам парламентских слушаний «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации», состоявшихся в Совете Федерации в ноябре прошлого года.

Алексей Майоров подчеркнул, что Совет Федерации уделяет приоритетное внимание вопросам государственной политики в области изменения климата, на уровне палаты ведется парламентский контроль регулирования выбросов парниковых газов, реализации мер по адаптации к изменениям климата и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

Совет Федерации уделяет приоритетное внимание вопросам государственной политики в области изменения климата

Глава Комитета СФ сообщил, что в целях систематизации этой работы в Совете по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при верхней палате парламента создана секция по вопросам изменения климата. В течение 2019 г. Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было проведено четыре мероприятия по вопросам государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов.

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