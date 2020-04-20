Source: Russia – Council of the Federation

Дети с ограниченными возможностями по здоровью и из малоимущих семей получат продуктовые наборы на сумму в 1,5 тысячи рублей.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области сообщила, что в связи с введением ограничительных мероприятий из‑за распространения коронавируса в регионе организовано обеспечение продуктовыми наборами детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, которые ранее питались в школах бесплатно.

«Продуктовые наборы на сумму 1,5 тысячи рублей каждый получат более 21 тысячи школьников. На эти цели из регионального бюджета выделено 27 миллионов рублей. Перечень продуктового набора согласован с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области и при его наполнении предпочтения отдаются отечественным, в том числе псковским производителям»,- подчеркнула сенатор.

Продуктовые наборы на сумму 1,5 тысячи рублей каждый получат более 21 тысячи школьников

По ее словам, ассортимент продуктовых наборов достаточно разнообразный, в них входят: рис, гречка, мука, макароны, сахар, рыбные консервы, сухой завтрак, подсолнечное масло, консервированная кукуруза, соки, молоко, чёрный чай, какао, сгущённое молоко, шоколад, печенье.

Выдача продуктовых наборов для ребят, получавших бесплатное питание в школьных столовых, стартовала с Красногородского района Псковской области, в котором проживают 319 детей из малообеспеченных семей и 28 детей с ограниченными возможностями здоровья.

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