В. Круглый: Врачи, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть в должной мере защищены

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил поликлинику №2 города Орла.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе посетил поликлинику №2 г. Орла.

Смотрите также

Сенатор отметил, что в этом медицинском учреждении уделяется серьёзное внимание вопросам защиты медперсонала. Все сотрудники носят медицинские маски, при осмотре больных используются специальные комбинезоны.

«В период распространения коронавирусной инфекции особая ответственность ложится на руководителей медучреждений и органов здравоохранения регионов. Кроме выполнения сложнейших задач по лечению пациентов с коронавирусом и другими заболеваниями, перед ними стоит не менее важная задача — защита медицинского персонала», — подчеркнул Владимир Круглый.

По словам парламентария, вопросы защиты работников учреждений здравоохранения находятся на постоянном контроле у руководителя Роспотребназора и губернатора Орловской области.

«Как показывает печальный опыт некоторых регионов, самые масштабные вспышки произошли при заносе коронавируса именно в больницы», — сказал сенатор. В этой связи Владимир Круглый считает абсолютно оправданным постановление руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой о необходимости еженедельного планового обследования тех медицинских работников, которые имеют риск заражения.

«В сложившейся ситуации необходимо позаботиться о медработниках, находящихся на передовой в борьбе с распространением COVID-19. Все врачи, фельдшеры и медицинские сестры должны быть в должной мере защищены», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI