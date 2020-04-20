В. Куликов оценил принятые в Севастополе меры по противодействию распространению коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе региональной недели сенатор посетил город и принял участие в совещании, посвященномдальнейшим шагам по защите и поддержке населения.

Руководством Севастополя была правильно проведена оценка обстановки, выбран верный алгоритм действий по предотвращению распространения коронавируса, власти своевременно приняли все необходимые меры. Такое мнение высказал член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Валерий Куликов. КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя

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В ходе региональной недели он посетил Севастополь и принял участие в совещании, посвященном дальнейшим шагам по защите и поддержке населения, которое провел с сенаторами от региона временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развожаев. РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя

«По поручению Председателя Совета Федерации сенаторы проводят регулярный мониторинг ситуации в своих регионах», — сообщил сенатор. Он высоко оценил действия правительства Севастополя в нынешней сложной ситуации.

Сенатор рассказал, что в Севастополе были своевременно закрыты для посещения развлекательные объекты и предприятия общественного питания, школьники ушли на каникулы, везде, где это возможно, учреждения переведены на удалённый режим.

Парламентарий проверил работу блокпостов на въезде в город. «Каждая въезжающая машина, каждый прибывающий проверяются, фиксируется кто, куда и зачем въезжает, где будет находиться. Силовые структуры, медики, представители общественности работают слаженно. Возможно, кому‑то эти меры покажутся избыточными, но как человек военный считаю, что в сложившейся ситуации и с учетом географического положения региона именно такие меры позволят остановить распространение инфекции».

Налажено чёткое взаимодействие с руководством и силами Черноморского флота, опережающими темпами идёт строительство мобильного госпиталя Министерства обороны РФ, который будет готов к работе к 15 мая, сказал сенатор.

Он особо отметил роль волонтеров. «Очень хорошо организовано волонтерское движение. Молодежь Севастополя вовлечена в помощь пожилым. Приятно, что у нас подрастает такое заботливое поколение. Ради того, чтобы сохранить людей, мы все должны мобилизоваться».

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