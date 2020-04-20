Красноярск станет первым городом-миллионником России, перешедшим на целевую модель рынка тепловой энергии

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 апреля. – Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства РФ об отнесении Красноярска и города Канска в Красноярском крае к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (модель «альтернативной котельной»).

Принятые решения о введении в городах целевой модели рынка тепловой энергии вводят долгосрочное ценовое регулирование и усиливают ответственность единых теплоснабжающих организаций за надежность и качество теплоснабжения. Это позволит нарастить объемы капитальных вложений в системы теплоснабжения городов и приступить к их масштабной модернизации.

Благодаря переходу на целевую модель рынка тепловой энергии в теплоснабжение Красноярска будет инвестировано более 15 миллиардов рублей в течение 10 лет. На эти средства предстоит реконструировать тепловые сети города, обновить насосные станции и тепловые пункты. Инвестиции также планируется направить на строительство тепловых сетей для подключения новой жилой застройки, замещение 28 малоэффективных котельных и подключение частного сектора. В результате сформируется прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Красноярска и расширения строительства нового жилья, обеспечения синхронизации с программами развития города, улучшения эффективности процессов производства тепловой и электрической энергии, оздоровления экологической ситуации, а также повышения качества жизни жителей города.

Планируется, что благодаря отнесению Канска к ценовой зоне теплоснабжения на модернизацию тепловой инфраструктуры города будет направлено более 1,6 млрд рублей до 2029 года, что позволит переключить потребителей пяти городских котельных на мощности Канской ТЭЦ и повысить качество теплоснабжения в разных частях города.

Все обязательства теплоснабжающих организаций будут прописаны в соглашениях об исполнении схем теплоснабжения, которые в ближайшие несколько месяцев заключат администрации городов и единые теплоснабжающие организации.

Справочно:

Закон об «альтернативной котельной» был принят в июле 2017 г. и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альтернативная котельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период.

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