Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором внесенного документа.

Необходимо предусмотреть полномочия Правительства Российской Федерации по утверждению перечня ключевых показателей эффективности для организаций, вошедших в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

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Сенатор вместе с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым внесли проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

Законопроект будет стимулировать организации оборонно-промышленного комплекса осуществлять инвестиции в производство российской высокотехнологичной гражданской продукции, что будет положительным образом отражаться на темпах диверсификации их деятельности.

«Это также повысит устойчивость функционирования таких предприятий в связи со снижением объемов государственного оборонного заказа», — отметил сенатор.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время менеджмент организаций ОПК не мотивирован повышать темпы выпуска гражданской продукции, так как отсутствуют утвержденные нормативы проведения указанной работы.

В настоящее время менеджмент организаций ОПК не мотивирован повышать темпы выпуска гражданской продукции

В 2016 году Президентом Российской Федерации была поставлена общая задача по достижению организациями ОПК доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50 процентов от общего производства к 2030 году.

Стимулирование производства такими организациями высокотехнологичной продукции гражданского назначения предусмотрено поручениями Президента РФ.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке.

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