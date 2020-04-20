Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-заседании Совета Палаты молодых законодателей при СФ и Комитета по спорту и молодёжной политике ПМЗ.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в онлайн-заседании Совета Палаты молодых законодателей и Комитета по спорту и молодёжной политике ПМЗ.

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В ходе мероприятия обсуждалась роль волонтерских и студенческих организаций в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Рассматривались также проблемы дистанционного обучения и пути их решения.

Александр Варфоломеев указал на главные задачи Палаты молодых законодателей в сложившейся ситуации, которые заключаются в законодательном обеспечении всех необходимых шагов по защите интересов граждан и в оказании добровольческой помощи.

«Вы хорошо знаете людей в своих округах, всех тех, кому эта помощь реально необходима», — подчеркнул сенатор. В этой связи, по мнению Александра Варфоломеева, наиболее важным является независимый контроль за соблюдением мер, принятых в связи с коронавирусом.

Председатель Комитета ПМЗ по спорту и молодежной политике Тереза Геворгян рассказала об опыте работы в субъектах Федерации в части оказания правовой помощи на примере Кузбасса.

В ходе мероприятия его участники обсудили также ряд организационных вопросов работы Палаты. Председатель Палаты молодых законодателей Александр Сапронов рассказал о работе ПМЗ в период с ноября 2019 г. по настоящее время, также были обозначены цели и задачи как Палаты на будущее.

Практику проведения онлайн-заседаний принято взять за основу работы комитетов Палаты молодых законодателей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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