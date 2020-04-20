Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1420.04.2020 14:10

«Прогресс МС-14» отправлен на общую сборку

На космодроме Байконур завершается плановая подготовка грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции. Сегодня, 20 апреля 2020 года, корабль в составе космической головной части был подготовлен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» провели кантование грузового корабля в горизонтальное положение, выполнили его погрузку в специальный вагон и отправили в монтажно-испытательный корпус площадки № 31 космодрома.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51:41 мск. Корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС запланирована через несколько часов после старта — в 08:12:23 мск ± 3 мин.

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