Сегодня в «Эфире»: права инвалидов в сфере охраны здоровья, судебный процесс в отношении супругов-мошенников, интервью участника всероссийского конкурса гособвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень расскажем о программах по защите прав инвалидов, которые действуют в стране, порядке их реализации и прокурорской практике в данной сфере.

Чем закончилось рассмотрение уголовного дела в Астраханской области в отношении супругов-мошенников, подменивших договор пожизненной ренты договором купли-продажи квартиры, станет ясно в рубрике «В процессе».

В этой же рубрике в рамках цикла передач о лучших гособвинителях России будет транслироваться сюжет об участнике всероссийского конкурса государственных обвинителей Владиславе Бруссе.

Программа «Эфир» на понедельник 20 апреля 2020 года:

· «Субъект права». Вместе против коррупции. Прокуратуры Калужской, Сахалинской и Самарской областей.

· «Криминальный тренд». Прокуратура желает мягкой посадки: защита прав авиапассажиров и не только.

· «Вы в эфире» Соблюдение прав инвалидов в сфере охраны здоровья.

· «В процессе». Рентабельное дело. В Астраханской области осудили супругов-мошенников, обманом завладевших квартирой пенсионерки.

· «В процессе». Цикл передач о жизни лучших государственных обвинителей страны вне работы. Владислав Брусс.

· «В процессе». 660 кг наркотиков на 16 диллеров. В Удмуртии вынесли приговор группе наркоторговцев.

· «Дело жизни». «Трус не играет в хоккей». Кубок Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой 2019 г.

· «0+». Все различны, все равны.

· «В процессе». Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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