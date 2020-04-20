С. Фабричный поддержал издательский проект Новгородского музея-заповедника

Source: Russia – Council of the Federation

Готовящаяся к изданию энциклопедия посвящена охране культурного наследия и предназначена для подрастающего поколения новгородцев.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области поддержал издательский проект Новгородского музея-заповедника.

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Готовящаяся музеем к изданию энциклопедия посвящена охране культурного наследия и предназначена преимущественно для подрастающего поколения новгородцев.

Создатели книги в увлекательной форме и с использованием большого числа иллюстраций рассказывают о памятниках истории и культуры Новгородской области, объясняют основные положения закона об охране памятников, его базовые понятия, рассказал сенатор. «Знакомить с этим важно с детства, чтобы ребенок научился чувствовать историю, восхищаться творениями мастеров и в будущем — сознавать свою ответственность за сохранение памятников».

Проект был полностью готов к изданию, однако введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции привело к закрытию музейных объектов и прекращению экскурсионной деятельности, что в значительной степени повлияло на внебюджетные поступления и тем самым помешало его реализации.

В ответ на обращение сотрудников музея Сергей Фабричный помог привлечь необходимые для издательства книги средства.

«Проект, безусловно, важен для всего нашего региона и для самого музея-заповедника, который в непростых условиях продолжает выполнять свою миссию, намного более жизнестойкую, чем любой вирус», — подчеркнул сенатор.

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