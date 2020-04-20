Т. Кусайко: Комплексное решение повысит доступность медицинской помощи больным орфанными заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание рабочей группы по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела заседание рабочей группы по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Смотрите также

В заседании приняли участие первый заместитель председателя профильного Комитета СФ Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области депутаты Государственной Думы, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Участники обсудили перспективы совершенствования законодательства об охране здоровья граждан в целях повышения доступности медицинской помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями.

Татьяна Кусайко напомнила, что Комитет СФ по социальной политике начал заниматься этим вопросом с 2008 г. «В российском законодательстве не было самого понятия «редкие заболевания», а приобретение дорогостоящих препаратов для лечения орфанных больных лежало на бюджетах регионов. Благодаря принципиальной позиции Совета Федерации в 2011 году удалось включить в новое законодательство об охране здоровья граждан отдельную статью по орфанным заболеваниям», — сказала парламентарий.

Сенатор подчеркнула, что верхняя палата парламента на протяжении последних лет последовательно и успешно решает вопрос о переводе закупок лекарственных препаратов для больных орфанными заболеваниями на федеральный уровень. В 2018 г. был принят Федеральный закон, инициатором которого стала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга . Этим документом с 2019 г. введены централизованные закупки лекарственных препаратов для лечения пяти орфанных заболеваний.

«Учитывая положительный социально-экономический эффект от принятия указанного закона, в 2019 года члены Совета Федерации подготовили другой федеральный закон, который с этого года переведёт еще два орфанных заболевания на федеральный уровень», — сообщил первый заместитель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, поставлена задача добиться передачи в несколько этапов оставшихся 17 орфанных заболеваний из перечня Правительства Российской Федерации на федеральный уровень, начиная с 2021 г. и исходя из возможностей федерального бюджета.

В ходе заседания Татьяна Кусайко рассказала, что в 2020 г. Комитет СФ начал обсуждение ряда вопросов, направленных не только на гарантированное обеспечение необходимыми лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, но и на комплексное решение существующей проблемы.

Она напомнила о проведённом 10 марта заседании «круглого стола», посвящённом новым возможностям применения медико-генетических технологий в профилактике, диагностике и лечении заболеваний для достижения целей национальных проектов в социальной сфере.

«Помимо этого, Комитетом подготовлена законодательная инициатива, позволяющая переводить нозологии из «длинного» перечня новых орфанных заболеваний в «короткий» перечень Правительства РФ», — сказала Татьяна Кусайко.

Участники заседания поддержали эту инициативу и в ходе заседания внесли ряд предложений, также направленных на совершенствование законодательства в данной сфере.

MIL OSI