Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия20.04.2020 10:22

85 лет Юрию Павловичу Семёнову

Сегодня, 20 апреля 2020 года, академику Российской академии наук, Герою Социалистического Труда, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору технических наук, профессору Юрию Павловичу Семёнову исполнилось 85 лет.

Созданию ракетно-космической техники Юрий Павлович посвятил 47 лет своей жизни, из них 41 год — пилотируемой космонавтике. Больше пятнадцати лет, с 1989 по 2005 год, он возглавлял РКК «Энергия» имени С.П. Королёва (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Юрий Семёнов руководил созданием и запуском на орбиту 6 станций и 10 модулей, 64 пилотируемых и 95 грузовых космических кораблей.

Юрий Павлович Семёнов прошел школу Михаила Янгеля (начинал работать у него в Днепропетровске), а также Валентина Глушко, первым заместителем которого был. Он являлся активным участником практически всех этапов развития космической техники: от первых «Союзов» и долговременных орбитальных станций «Салют», Лунной программы до самых амбициозных проектов XX века: «Энергия—Буран», «Мир», «Морской старт», «Ямал» и Международной космической станции.

Благодаря его организаторским способностям и конструкторскому таланту большая часть проектов, которыми он руководил, были выполнены впервые. В 1995 году, когда Юрий Павлович являлся президентом и генеральным конструктором РКК «Энергия», впервые в космосе произошла стыковка аппаратов больших масс и был создан пилотируемый комплекс «Мир — Шаттл». Успешно прошли рекордные по длительности полеты на станцию «Мир», которая стала первым международным орбитальным исследовательским центром, первый запуск ракеты-носителя «Зенит» по программе «Морской старт», осуществленный в 1999 году. В 2001 году проведена уникальная операция по сведению с орбиты и затоплению в заданном районе Мирового океана станции «Мир» после рекордной пятнадцатилетней эксплуатации.

Несмотря на сложнейшие политические и экономические условия, сложившиеся в стране и космической отрасли в 90-е годы, Юрий Семёнов сделал все возможное, чтобы РКК «Энергия» сохранила основные направления работ, в первую очередь пилотируемую тематику, коллектив и осталась мировым лидером по созданию крупномасштабных космических проектов. В эти годы Корпорация осуществила ряд уникальных проектов, среди которых разработка новых автоматических космических аппаратов на негерметичной платформе «Ямал» и международных программ: «Мир — Шаттл», «Мир — NASA», Международная космическая станция и ракетно-космический комплекс «Морской старт».

Заслуги Юрия Семенова были оценены государством очень высоко. Он удостоен звания «Герой Социалистического Труда», является лауреатом Ленинской и Государственных премий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и многими другими, в том числе и международными, орденами и медалями.

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