Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо внести ряд изменений в законодательство, направленных на совершенствование системы охраны лесов от пожаров, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия считает, что борьба с лесными пожарами — ключевая задача лесного хозяйства, но для ее эффективного решения у отрасли недостаточно ресурсов.

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Так, в 2019 году зарегистрировано 14,4 тыс. лесных пожаров (в 2018 году — 10,6 тыс.). Площадь, пройденная огнем, составила свыше 10 млн га. При этом в удаленных, труднодоступных лесах были приняты решения прекратить тушение на площади около 8 млн га. Всего сгорело свыше 313 млн куб. лесных насаждений, ущерб превысил 14 млрд руб.

Как сообщил сенатор, за истекший период 2020 г. зарегистрировано около 1,5 тыс. лесных пожаров на площади около 223 тыс. га, большая их часть приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока.

По его словам, парламентский контроль за ситуацией осуществляется Комитетом в соответствии с решением рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства, созданной по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Особо важным является вопрос технического обеспечения лесопожарных формирований. Сенатор подчеркнул, что с трехлетним опозданием, после решения рабочей группы по парламентскому контролю Комитета, после обращения первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Правительством РФ были приняты нормативы по обеспеченности субъектов лесопожарной техникой и оборудованием.

Алексей Майоров отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», целью которого является сокращение ущерба от лесных пожаров к 2024 г. с 32,5 млрд руб. до 12,5 млрд руб., в регионы поставлено более 13 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. В 2020 г. на их техническое оснащение предусмотрено ещё более 3 млрд рублей. В настоящее время оснащенность специализированной техникой и оборудованием лесопожарных учреждений субъектов Российской Федерации составляет 77 проц. и 60 проц. соответственно от минимального установленного количества, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.

К сожалению, отметил сенатор, по официальным данным, 100 проц. случаев причиной возникших в 2020 г. лесных пожаров является человеческий фактор: неосторожное обращение с огнём или умышленное выжигание сухой травы.

В связи с этим заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Рослесхозу организовать еженедельное информирование общественности о реальной ситуации и принимаемых мерах. Также Министерству сельского хозяйства РФ совместно с Министерством финансов РФ и Министерством природных ресурсов и экологии России поручено подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на недопущение перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения на земли лесного фонда, включая меры по стимулированию проведения опашки сельскохозяйственных угодий, создание противопожарных минерализованных полос.

Принимаемые Правительством РФ меры необходимы, уверен Алексей Майоров. Вместе с тем, для выполнения такой сложной задачи в соответствии с решением рабочей группы под председательством Юрия Воробьева необходимо внести изменения в законодательство, направленные на передачу на федеральный уровень полномочий по организации и выполнению авиационных работ охране лесов от пожаров, а также закрепить понятие ландшафтных (природных) пожаров, установить организацию и порядок их тушения, обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, утвержденную в Правительстве РФ.

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