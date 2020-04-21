Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующие предложения для включения в проект постановления правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает внести в Правила дорожного движения РФ требование к велосипедистам и водителям мопедов в темное время суток иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

«Это повысит безопасность их движения в условиях плохой видимости, позволит сократить количество аварий», — уверен парламентарий.

Смотрите также

Сенатор направил соответствующие предложения к проекту постановления Правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

Андрей Кутепов напомнил, что в настоящее время пункт Правил дорожного движения РФ, регулирующий применение велосипедистами и водителями мопедов отражателей, носит рекомендательный характер.

Между тем, отметил он, скорость автомобиля или мотоцикла, выше, чем у велосипеда или мопеда, а, значит, без таких элементов, их водители не могут вовремя заметить более медленные транспортные средства. Кроме того, часто велосипеды и мопеды едут по дороге в направлении движения автомобилей. Еще более ситуация осложняется, когда такие транспортные средства выезжают с второстепенной дороги, а также с дворовых территорий.

Согласно статистике ГИБДД за 4 месяца 2019 года наибольшее количество ДТП по процентному росту оказалось среди велосипедистов – плюс 39.4 процента по сравнению с показателями 2018 года. На 79 процентов стало больше аварий с детьми-велосипедистами. Согласно статистике за 2019 год общее количество ДТП с участием велосипедистов составляет 5369 случаев, в которых погибло 366 человек и ранено 5036.

«Рекомендательный характер использования отражателей необходимо заменить на обязательный», — подчеркнул сенатор.

Рекомендательный характер использования отражателей необходимо заменить на обязательный

Для повышения безопасности движения велосипедистов и водителей мопедов, предотвращения получения ими увечий и повреждений в ДТП, необходимо также ввести обязанность для них в условиях ограниченной видимости надевать шлемы, отметил Андрей Кутепов.

MIL OSI